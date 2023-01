Kubana n'ingorane yo kwitwa 'imperekeza'!

Ayo niyo majambo umuganwa Harry avuga ko yaranze umunsi w’amavuko yiwe mu kiyago uwari umuganwa Charles, se wiwe, yagiranye n’umugore wiwe umuganwakazi wa Wales yari ahejeje kwibaruka umuhungu wiwe w’ubuheta, ari we Harry,

"Nari naje mw’isi kugira ngo mbe 'spare'... imperekeza, ndindiriye igihe hogira igishikira mukurwanje Willy", uko niko avuga mu gitabo ciwe akoresha akazina ka Willy mu kuvuga mukuru we samuragwa w’ingoma - William, nawe akiyita “Harold”.

Imvugo ya "an heir and a spare" , mu kirundi "samuragwa n’imperekeza", ikomoka ku bo mu muryango w’ubwami bitegekanya ba samuragwa b’ingoma canke abazoragwa intara, hamwe n’imperekeza’ zishobora kubasubirira mu gihe bigoranye, samuragwa nyakuri agize ivyago imbere y’uko aronka uruvyaro rwomusubirira.

Ubuzima mu butunzi bw'agatangaza ariko butagira intumbero bushobora kuba butakibereye, ariko kandi bukajana n’uko ushobora kunanirwa no kugira ico ushitseko be no kutabona iyo uriko uraja.