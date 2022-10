UK: Ingene abana 175 bandujwe umugera wa SIDA

Iminota 16 iraheze

Yanduye umugera

Hari hakiri mu myaka ya mbere y’uwu mugera wa SIDA – hasigaye amezi make imbere y’uko isekeza rya reta ryacishwa ku mboneshakure ryiswe Don't Die of Ignorance (Ntiwicwe n’ukutamenya) ritangura kwigisha buri Mwongereza ivyerekeye iyi ngwara.

Abandi ibihumbi n’ibihumbi bavugwa ko bandujwe ingwara y’igitigu co mu bwoko bwa C (hépatite C/hepatitis C) ishobora gutuma igitigu cononekara canke kikagwara kanseri, haba mu kuvurwa iyi ngwara uku nyene canke mu guterwa amaraso.