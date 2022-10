Ukraine: Kyiv iriyamiriza ivyo yagirizwa na Rusia ko igomba gutera ‘ibombe y’umwanda’

Abihweza ibintu n’ibindi mu gisirikare bavuga ko ivyo Uburusiya bwagiriza Ukraine bije inyuma y’aho bugize imisi butsindwa ahatari hake, be no mu gihe ingabo za Ukraine zibandanya ibitero vyo kwivuna mu buseruko no mu bumanuko bw’igihugu.

Mu rukurikirane rw’ubutumwa cacishije ku rubuga rwa Twitter, ikigo ca Amerika cigisha ivy’intambara, Institute for the Study of War (ISW), kivuga ko Shoigu "asa n’uwariko arondera guhagarika canke kugabanya umurindi w’imfashanyo za gisirikare Uburengero buha Ukraine, hamwe kandi kumbure no kurondera ingene aca intege urunani rwa OTAN/NATO mu kurutera ubwoba”.