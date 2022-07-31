Italy: Uburakari bwinshi kubera iyicwa mu mujyi rwagati ry'umwimukira ukomoka muri Africa

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Icyo gitero cyo ku wa gatanu ku Munya-Nigeria ucururiza mu muhanda, yagabweho n'undi mugabo rwagati mu mujyi wa Civitanova Marche, cyafashwe amashusho.

Barasaba ubutabera

Ku wa gatandatu, Abanya-Nigeria babarirwa mu magana batuye aho biraye mu mihanda yo mu mujyi wa Civitanova Marche, mu karere ka Marche, basaba ubutabera.