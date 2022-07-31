Italy: Uburakari bwinshi kubera iyicwa mu mujyi rwagati ry'umwimukira ukomoka muri Africa
Urupfu rw'umwimukira wagabweho igitero ku manywa y'ihangu rwagati mu Butaliyani rwateje uburakari bwinshi.
Icyo gitero cyo ku wa gatanu ku Munya-Nigeria ucururiza mu muhanda, yagabweho n'undi mugabo rwagati mu mujyi wa Civitanova Marche, cyafashwe amashusho.
Iyo videwo, amakuru avuga ko yafashwe n'abantu bari bashungereye batagerageza gutabara, igaragaza uwo mugabo wishwe yashyizwe hasi n'umuzungu w'umugabo.
Umutaliyani w'imyaka 32 yatawe muri yombi acyekwaho ubwicanyi n'ubujura.
Videwo y'icyo gitero – yahererekanyijwe cyane ku mbuga z'amakuru zo mu Butaliyani no ku mbuga nkoranyambaga – yatumye abantu bumirwa, benshi bagaruka ku "kuba ntibindeba" kw'abarebaga icyo gitero kirimo kuba.
Ntibiramenyekana icyateje icyo gitero.
Barasaba ubutabera
Uwishwe yatangajwe ko yitwa Alika Ogorchukwu, umugabo wubatse akaba na se w'abana babiri.
Umugore we, watangajwe ko yitwa Charity Oriachi, ntiyashoboye gusubiza inyuma amarira ubwo yabwiraga ibitangazamakuru ukuntu yeretswe umurambo w'umugabo we uri hasi.
Ku wa gatandatu, Abanya-Nigeria babarirwa mu magana batuye aho biraye mu mihanda yo mu mujyi wa Civitanova Marche, mu karere ka Marche, basaba ubutabera.
Icyo gitero cyanamaganwe n'abanyapolitiki b'Abataliyani.
Enrico Letta, umukuru w'ishyaka ry'ubuhezanguni mu guharanira impinduka rya 'Democratic Party', yavuze ko ibyabaye "biteye ubwoba".
Mu butumwa yanditse kuri Twitter, yagize ati: "Ubunyamaswa butari bwabeho. Kuba ntibindeba kwa benshi. Nta mpamvu n'imwe ishobora gutangwa".
Matteo Salvini, umunyapolitiki wo mu murongo w'ubuhezanguni bukomeye ku bya kera, na we yagaragaje uburakari bwinshi yatewe n'urwo rupfu, avuga ko "umutekano ntugira ibara" kandi "ukwiye kongera kuba uburenganzira [bwa buri wese]".