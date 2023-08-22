Yevgeny Prigozhin: Uyu mukuru w'umutwe wa Wagner yaba ubu ari muri Africa?

Mu butumwa yatanze muri video yashyizwe kuri Telegram, Yevgeny Prigozhin yavuze ko ari mu gihugu cyo muri Afurika

Umukuru w’umutwe w’abarwanyi ba Wagner, Yevgeny Prigozhin, bwa mbere yagaragaye mu mashusho nyuma y’ubugumutsi bwapfubye mu Burusiya, bisa nkaho ari muri Afurika.

Iyi video yashyizwe kuri Telegram kuri ‘channels’ zifitanye ihuriro n’uyu mutwe w’abacanshuro wa Wagner, yerekana Prigozhin yambaye imyenda ya gisirikare, avuga ko uyu mutwe urimo “kurushaho kubohora” Afurika.

Bikekwa ko Wagner ifite abarwanyi ibihumbi muri Afurika, aho ifite inyungu zikomeye mu bucuruzi.

Abasirikare ba Prigozhin bari mu bihugu nka Mali na Centrafrique – aho imiryango iharanira uburenganzira hamwe na ONU ibashinja ibyaha by’intambara.

Mu kwezi gushize, Ubwongereza bwafatiye ibihano babiri mu bashinzwe ibikorwa bya Wagner muri Centrafrique, bubashinja iyicarubozo no kwica abasivile.

Abarwanyi ba Wagner bashinjwa kandi na Amerika kwigwizaho ubutunzi mu bucuruzi butemewe bwa zahabu muri Afurika.

Muri iyo video, Prigozhin avuga ko Wagner irimo gushakisha amabuye y’agaciro no kurwanya imitwe y’inyeshyamba ziyitirira idini ya Islam n’abandi banyabyaha.

Yumvikana agira ati: “Turimo gukora. Ubushyuhe buri hejuru ya 50 – ibintu byose uko tubishaka. Wagner PMC ikora ubutasi n’ibikorwa byo gusaka, ikagira Uburusiya igihangange kurushaho ku migabane yose, inarushaho kubohora Afurika.

Prigozhin yafotowe mu kwezi gushize ari i St Petersburg mu nama ya Afurika n'Uburusiya, asuhuzanya na Ambasaderi Freddy Mapouka, umujyanama wa perezida muri Centrafrique.