U﻿kraine: Imirwano yitezwe kugabanya umuvuduko mu mezi y'ubukonje bwinshi – ubutasi bw'Amerika

Iminota 55 iraheze

Y﻿avuze ko impande zombi – Ukraine n'Uburusiya – zizagerageza "kwisana, kongera ubushobozi no kwisuganya" zitegura igitero icyo ari cyo cyose cyo kwigaranzura mu gihe cy'urugaryi (spring/printemps), muri Ukraine gitangira mu kwezi kwa gatatu kikageza mu kwa gatanu.

Haines yabwiye ihuriro ku bya gisirikare muri leta ya California ko myinshi mu mirwano irimo kuba ubu ibera mu nkengero z'umujyi wa Bakhmut n'akarere ka Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine.