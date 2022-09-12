Ukraine: Ibura ry'umuriro i Kharkiv ryatewe n'ibitero by'Uburusiya – Zelensky

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Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko U﻿burusiya bufite intego yo "gutuma abantu batagira urumuri n'ubushyuhe" mu guteza ibura ry'umuriro w'amashanyarazi (umuyagankuba mu Kirundi) mu burasirazuba bwose bwa Ukraine, mu kwihimura ku gitero cyayo cyo kubwigaranzura.