Afrika y'Epfo iracarindiriye ubutungane ku vyaha vyakozwe na apartheid

Bari bavuye mu mihingo yose y’igihugu baje gusezera se wa Lukhanyo, Fort Calata, hamwe n’abandi bagabo batatu bari bakiri bato bahavuye bamenyekana nka Bane ba Cradock (Cradock Four).

N’aho ari kimwe mu vyaha bikomeye cane vy’igihe ca bwa butegetsi bw’ivanguraruhu muri Afrika y’Epfo, buzwi nka apartheid, ababikoze gushika ubu ntibarigera barengutswa, n’aho Umurwi wo kunywanisha no kurekuriranira muri ico gihugu (TRC), utabahaye ubudahangarwa.

Ubutungane buracarindiriwe

Ubu bwicanyi ni bumwe mu mabi ibihumbi n’ibihumbi bumaze kwumvirizwa n’umurwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira kugira ngo Afrika y’Epfo ikire inkovu z’ubutegetsi bwa apartheid kuva burangiye.

Perezida Nelson Mandela yasavye Musenyeri mukuru Desmond Tutu kurongora uyu murwi washira imbere gukiza igihugu biciye mu kunywanisha no kurekuriranira kugira ngo ntihabe ukwihorahorana inyuma y’imyaka mirongo y’ubugome.

Umurwi wo kunywanisha no kurekuriranira warungitse imanza zababa 300 imbere y'ubutungane

Warahurije hamwe abakoze ubukozi bw’ikibi, ivyabona hamwe n’abakorewe amabi yakozwe mu gihe ca apartheid kugira batange ibishingantahe ku mugaragaro. Umurwi wo kunywanisha no kurekuriranira warahaye akaryo abo bose bemeye ivyaha bakoze ko kuronswa imbabazi, ibi bikaba nibura vyatumye ababuze ababo baronka ihumure mu kumenya ivyashikiye abakunzi babo.

Imbere y’umurwi wo kunywanisha no kurekuriranira, batandatu muri aba bapolisi indwi bemeye ko bagize uruhara muri ubu bwicanyi bw’aba Bane ba Cradock nta mbabazi bahawe ku mvo z’uko hari ivyo batashatse gushira ahabona.

Uru rubanza rwatumye abahoze mu nzego z’ubucamanza barenguka bakavuga ko reta yazibiye amatohoza no guca imanza zarungitswe n’umurwi wo kunywanisha no kurekuriranira, harimwo n’urw’umwigeme Simelane.

Bavuga ko hari ubwoba bw’uko amatohoza ku vyaha bimwe bimwe yari gutuma bamwe mu banywanyi b’umugambwe ANC urongoye igihugu basabwa kurenguka kubera uruhara rwabo mu guhonyanga agateka ka muntu mu gihe co kurwanya apartheid.

Ahavuye isanamu, Family of Nokuthula Simelane

Simelane yari umunywanyi w’umuhari uMkhonto we Sizwe, ishami rya gisirikare rya ANC, igihe yanyuruzwa mu gituro c’amamodoka co mu kuzimu mu gisagara ca Johannesburg mu kw’icenda 1983, akamara amayinga akorerwa iyica rubozo, nk’uko biri mu gishingantahe catanzwe n’abapolisi b’igihe ca apartheid imbere y‘umurwi w’ukunywanisha no kurekuriranira. Ikiziga ciwe ntikirigera gitorwa.