Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Ronaldo, Ramos, Leao, Mudryk, Bellingham, Fernandez

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Manchester City iremera gutanga imiriyoni 10.6 z’amapawundi ku musatirizi wa AC Milan Rafael Leao, se wiwe akaba amaze kuvugana n’uyu murwi wo muri Premier League. ( Tutto Mercato Web - mu gitaliyano )

Shakhtar Donetsk iriko irisunga igiciro c’imiriyoni 86 z’amapawundi catanzwe kuri Antony igihe yimukira muri Manchester United avuye muri Ajax mu ci riza mu kurondera abakinyi. ( Sky Sports )

Uwahoze ari umuyobozi nshingwabikorwa wa Birmingham City Xuandong Ren avuga ko Manchester United na Chelsea yarondeye kugira umukinyi wo hagati wa Borussia Dortmund umwongereza Jude Bellingham w’imyaka 19 mu 2020 ariko bikanka, n’aho iyo mirwi yari yamwemereye imishahara minini cane. (Mail)

Umusatirizi wa Tottenham Lucas Moura w’imyaka 30 yiteze ko amasezerano yiwe arangira hanyuma akinjira mu murwi yahoze akinira wa Sao Paulo mu gihugu ciwe mu ci riza. (Mail)