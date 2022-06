Monkeypox igiye guhabwa izina rishya

Monkeypox ni iki?

Umuntu uwo ari we wese wayanduye akwiye kwifata ntakore imibonano mpuzabitsina igihe cyose agaragaza ibimenyetso byayo.

Ibi birimo nko guhinda umuriro, kurwara umutwe, kubyimba, kubabara imitsi no kunanirwa cyane.

Hari kandi no kugira ibiheri bibabaza bituma umuntu ashaka kwishimashima, no kubabuka ku mubiri - cyane cyane mu maso, ku biganza no ku birenge.