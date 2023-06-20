Fulgence Kayishema yasabye Africa y’Epfo ubuhungiro bwa politike

Abakora iperereza muri icyo gihugu bavuga ko uyu wahoze ari umugenzacyaha, cyangwa OPJ (Officier de Police Judiciaire), mu cyahoze ari komine Kivumu ku Kibuye, mu Rwanda, yabaye muri Africa y’Epfo ku mwirondoro muhimbano kuva ahageze mu mwaka wa 2000.