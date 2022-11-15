Ukraine: Abakuru b'ubutasi bw'Amerika n'Uburusiya bahuriye muri Turukiya imbona nkubone

Umukuru wa CIA William Burns avuga ijambo mu kanama k'ubutasi ko mu nteko ishin

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Umukuru wa CIA William Burns yagiranye ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Naryshkin i Ankara muri Turukiya (ifoto yo mu bubiko)

Gordon Corera & Oliver Slow

BBC News

U﻿mukuru w'ubutasi bw'Amerika n'umukuru w'ubutasi bw'Uburusiya bahuye imbona nkubone ngo baganire ku nkeke itewe n'Uburusiya yo gukoresha intwaro kirimbuzi muri Ukraine, no ku mfungwa z'Abanyamerika zifunzwe n'Uburusiya "mu karengane".

I﻿bi biganiro hagati y'umukuru w'ikigo cy'Amerika cy'ubutasi bwo mu mahanga (CIA) William Burns na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Naryshkin, byabaye ku wa mbere mu murwa mukuru Ankara wa Turukiya.

I﻿biro bya Perezida w'Uburusiya - Kremlin - byavuze ko ibyo biganiro byabaye "bisabwe n'uruhande rw'Amerika".

I﻿yi ni yo nama yo ku rwego rwo hejuru cyane ibaye mu ruhame hagati y'abategetsi bo muri ibi bihugu kuva Uburusiya bwagaba igitero kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka.

I﻿biro bya Perezida w'Amerika - White House - byavuze ko Burns - wahoze ari ambasaderi w'Amerika mu Burusiya hagati y'umwaka wa 2005 na 2008 akaba anavuga Ikirusiya - atari arimo kuganira ku gusoza intambara.

M﻿u itangazo, White House yavuze ko ubutumwa bwe bwari "ku ngaruka z'ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi bikozwe n'Uburusiya", n'ibyago byuko habaho "ukuzamba kw'ituze rijyanye n'intwaro kirimbuzi".

M﻿u mezi ya vuba aha ashize, Amerika yakomeje kuburira Uburusiya kwirinda gukoresha intwaro kirimbuzi ntoya (tactical nuclear weapons) muri Ukraine, mu gihe hari uguca amarenga kw'Uburusiya ko bushobora kuba bushaka kuzikoresha.

M﻿u kwezi kwa cyenda, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashinje uburengerazuba (Uburayi n'Amerika) gushaka gusenya Uburusiya, ashimangira ko azakoresha "ubushobozi bwose buhari" mu kurinda ubutaka bw'Uburusiya, mu cyabonywe nk'igikangisho kiteruye cyuko yakoresha intwaro kirimbuzi.

A﻿merika yavuze ko izo nkeke izifata mu buryo butajenjetse.