Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza akwiye gusura gereza zo mu Rwanda – Ingabire

Haciye isaha 1

"Umuntu uwo ari we wese ashobora kugira uko abona ibintu, uwo ari we wese ashobora kuvuga ibyo atemeranyaho na gahunda za leta..., uwo ari we wese ashobora gutangiza ishyaka rya politiki igihe abishatse [ariko] icyo adashobora gukora ni ukurenga ku mategeko".