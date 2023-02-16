Mozambique: Pasiteri yapfuye agerageza kwisonzesha mu minsi 40 nka Yesu

Urupfu rwa Francisco Barajah, wari pasiteri akaba n'uwashinze itorero ry'ivugabutumwa rizwi nka 'Santa Trindade Evangelical Church' ryo mu ntara ya Manica, rwagati muri Mozambique, rwemejwe ku wa gatatu.

Yapfuye ubwo yari arimo kuvurirwa ku bitaro byo mu mujyi wa Beira, aho yagejejwe ameze nabi cyane.

Hashize iminsi nyuma yaho, abihatiwe na benewabo (abo bafitanye isano) n'abo basengana mu itorero, yajyanwe ku bitaro ariko kugerageza gutuma yongera kugira ubuzima ntibyashobotse.

Abasengera mu itorero rye n'abaturanyi be ntibatunguwe no kuba ari uko byagenze, kubera ukuntu mu minsi ya vuba aha ishize yari yaratakaje ibiro byinshi cyane ndetse n'umubiri we ugata iforoma yawo.