Mozambique: Pasiteri yapfuye agerageza kwisonzesha mu minsi 40 nka Yesu

Abasengera mu itorero rye n'abaturanyi be ntibatunguwe no kuba ari uko byagenze, kubera ukuntu mu minsi ya vuba aha ishize yari yaratakaje ibiro byinshi cyane ndetse n'umubiri we ugata iforoma yawo.