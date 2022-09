US Open: Serena Williams yasezeye ku gukina nyuma yo gutsindwa na Ajla Tomljanovic

Iminota 27 iraheze

Serena Williams yapepeye asezera irushanwa rya US Open - ari na ko asezera ku gukina tennis guhebuje kwe - mu bihe byaranzwemo imbamutima nyinshi nyuma yo gutsindwa n'Umunya-Australia Ajla Tomljanovic i New York mu ijoro ryo ku wa gatanu.

Williams, muri uku kwezi kwa cyenda wuzuza imyaka 41, ateganya ko uyu ari wo mukino we wa nyuma.

Ubwo yapeperaga asezera ari na ko yizengurutsa azunguza ikanzu mu buryo azwiho cyane, indirimbo 'Simply The Best' (cyangwa ni we ubahiga, ugenekereje mu Kinyarwanda) y'umuhanzi Tina Turner wo mu njyana ya pop, yarangurutse.