US Open: Serena Williams yasezeye ku gukina nyuma yo gutsindwa na Ajla Tomljanovic

Iminota 27 iraheze

Jonathan Jurejko

BBC Sport i Flushing Meadows

Ahavuye isanamu, Getty Images

Serena Williams yapepeye asezera irushanwa rya US Open - ari na ko asezera ku gukina tennis guhebuje kwe - mu bihe byaranzwemo imbamutima nyinshi nyuma yo gutsindwa n'Umunya-Australia Ajla Tomljanovic i New York mu ijoro ryo ku wa gatanu.

Williams, muri uku kwezi kwa cyenda wuzuza imyaka 41, ateganya ko uyu ari wo mukino we wa nyuma.

Uzaba usoje imyaka 27 yo gukina tennis nk'uwabigize umwuga, yatsinzemo amarushanwa akomeye 23 y'umukinnyi umwe kuri umwe (singles), ikanatuma uyu Munyamerika afatwa ahanini nk'umukinnyi ukomeye cyane wa tennis w'ibihe byose.

Williams yatsinzwe ku maseti 7-5 6-7 (4-7) 6-1, amarira amushoka mu maso nyuma y'uwo mukino.

Uyu mugore wamaze igihe ari nimero ya mbere ku isi muri tennis, yahagaritse amanota atanu muri uwo mukino wagaragaye nk'uwa nyuma, ariko ananirwa guhagarika irya gatandatu.

Hafi buri muntu wese washoboraga guhaguruka yahagurutse ubwo Williams yavaga mu kibuga cya Arthur Ashe Stadium - aho yatsindiye igihembo cye cya mbere gikomeye mu mwaka wa 1999 ndetse yanatsindiye indi mikino itanu mu yikomeye cyane muri uku gukina kwe.

Iyi nshuro ashaka ko iba ari yo ya nyuma ahakiniye.

Ubwo yapeperaga asezera ari na ko yizengurutsa azunguza ikanzu mu buryo azwiho cyane, indirimbo 'Simply The Best' (cyangwa ni we ubahiga, ugenekereje mu Kinyarwanda) y'umuhanzi Tina Turner wo mu njyana ya pop, yarangurutse.

Abajijwe niba yakongera gutekereza ku gusezera ku gukina kwe nyuma y'uburyo yitwaye mu mikino ye yo muri iki cyumweru, Williams yagize ati:

"Urebye ndimo kubikinamo kandi ndushaho kumera neza. Nagakwiye kuba naratangiye mbere cyane muri uyu mwaka. Si ko mbitekereza [si ko mbyibaza], ariko ntiwamenya".

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Serena Williams yatsindiye Grand Slam 23 mu cyiciro cy'umukinnyi umwe kuri umwe (singles), ni zo za kabiri nyinshi umukinnyi atsindiye mu mateka ya tennis

Williams yasabwe n'imbamutima ubwo yabazwaga ari mu kibuga, ashimira umuryango we, itsinda rye, imbaga n'abafana be bo ku isi kubera ukuntu bamushyigikiye muri iyi myaka ishize.

Williams, wakinnye irushanwa rye rya mbere ryo ku rwego rw'ababigize umwuga mu 1995 ubwo yari afite imyaka 14, yagize ati:

"Ndashimira buri muntu wese uri hano, wambaye hafi mu myaka myinshi cyane, mu myaka za mirongo. Mana yanjye we, mu myaka za mirongo.

"Ariko byose byatangiriye ku babyeyi banjye. Kandi bakwiye buri kintu cyose. Rero rwose ndabibashimiye.

"Kandi sinari kuba ndi Serena iyo hataba hari [mukuru wanjye] Venus, rero warakoze, Venus. Ni we mpamvu yonyine yatumye Serena Williams abaho".

Tomljanovic, werekeje mu cyiciro cya kane akazakina n'Umurusiya Liudmila Samsonova, yigiye ku ruhande akomera amashyi uyu bari bahatanye ubwo yari afashe indangururamajwi ngo avuge ijambo.