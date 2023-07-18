Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Andile Dlamini, umunyegoli wa mbere muri Afrika ariko yahatswe guheba umupira

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Andile Dlamini ni umukinyi w'ikipe nserukiragihugu y'umupira w'amaguru w'abagore ya Afrika y'epfo, izwi kw'izina rya Banyana Banyana.

Ariko haraciye imyaka ibiri ahatswe guhagarika umupira w'amaguru kubera indwara ya Covid-19.

Mu gihe ikipe ya Afrika y'epfo yitegurira gukina mu gikombe c'isi c'abagore gitangura vuba muri Australia na New Zealand, yabwiye BBC uko avyiteze, ivyamushikiye hamwe n'uko abayeho muri rusange.