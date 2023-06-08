Ayavugwa mw’igura n’igurishwa ry’abakinyi: Messi, Suarez, Kim, Maguire, Torres, Kane

Iminota 20 iraheze

Umukinyi w’inyuma wa Korea y’Epfo Kim Min-jae w’imyaka 26 ari hafi yo kwinjira muri Manchester United avuye muri Napoli , mu masezerano y’imyaka itanu. ( Nicolo Schira )

Ariko Newcastle ishobora kwica ano masezerano inyuma yo kugiriranira ibiganiro na Kim, mu masezerano afitaniye n’umurwi wiwe hakaba harimwo ingingo ivuga ko umurwi umushaka utegerezwa gutanga imiriyoni 42 z’amapawundi, ikazotegerezwa kuja mu ngiro ku wa 01 Mukakaro (7). (Sun)