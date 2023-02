Kuki buri gihe hari abantu bahora bakererewe?

Grace Pacie, umwanditsi w’umwongereza yiyemeje gushakisha impamvu yahoraga yakererewe maze ibyo yabonye abyandika mu gitabo yise "Late! : A Timebender's Guide to Why We Are Late and How We Can Change" (Impamvu dukerererwa n’uko twabihindura).