Jayland Walker: igipolisi cashize ahabona videwo y’ingene cishe uyu mwirabure

Iminota 9 iraheze

Igipolisi cemeza ko Jayland Walker w’imyaka 25 ari we yatanguye kurasa, bituma abapolisi bibaza ko batewe igihe bamuhagarika mw’ijoro ryo ku wa 27 ruheshi.

Abapolisi umunani bamurashe, indwi muri bo bakaba ari abazungu umwe aka ari we ari umwirabure, bategetswe kuja mu karuhuko ariko bakazohembwa umushahara wabo.

Derrick Johnson, umukuru w’ishirahamwe riharanira agateka k’abatari abazungu (National Association for the Advancement of Colored People), avuga ko urupfu rwa Walker ari Ubwicanyi. Imbonankubone”.