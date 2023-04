Ingene ihumana ry'ikirere ririko ritera ubugumba mu bagabo

Muganga yabwiye Jennifer Hannington ati: "Turashobora kugutunganiriza. Nta kibazo. Turashobora kugufasha". Hanyuma ahindukirira umugabo we Ciaran, amubwira ati: "Ariko nta vyinshi dushobora kugufasha".

Ico batari biteze ni uko no ku ruhande rwa Ciaran naho hari ingorane. Ibipimo vyerekana ko afise ibibazo, muri vyo hakaba harimwo ivy’uko intanga ari nke kandi ko zidafise inguvu. Igiteye ubwoba gusumba, ni uko ibi bibazo bizwi ko bigoye gutorera umuti gusumba ivya Jennifer – kumbure mbere ko bidakunda.

Ubushakashatsi bwerekana ko iyi ngorane ishobora kuba iriko iriyongera. Ibintu bitari bike harimwo ihumana ry’ikirere bigira ingaruka mu bijanye n’irondoka ku bagabo, cane cane ku ntanga – ingaruka zigashobora kuba ku muntu ku giti ciwe no mu kibano muri rusangi.

Ikibazo c'irondoka kinyegejwe?

Uturemangingo twoga

Hagai Levine, umwigisha w’ibijanye n’imigera kw’ishure kaminuza Hebrew University of Jerusalem, muri Israel, avuga ati: "Muri rusangi, iyo uronse intanga ziri musi y’imiriyoni 40 kuri mililitiro imwe y’umusohoro, uba utanguye kubona ingorane y’irondoka".

Levine abona ko umurindi w’iri gabanuka ushobora kuba uva ku mpinduka ku kungene uduce ndangakamere (genes) dukora, biturutse ku bibazo vy’impinduka z’ibidukikije hamwe n’imibereho. Ikindi cigwa cerekana kandi ko utu duce ndangakamere dushobora kugira uruhara ku ntanga no ku bushobozi bw’irondoka ku mugabo.

"Iri gabanuka ry’urugero rw’intanga ni ikimenyetso c’amagara make ku bagabo, mbere kumbure no kuri kiremwamuntu. Turahanzwe n’ikibazo c’amagara y’abantu – kandi ntituzi ko ibintu bishobora guhinduka”.

Isi yuzuye ivyuka bihumanya

Ubushakashatsi bwiwe bwibanze ahanini ku bumara buri mu ma plastiki, mu bikoresho vyo guturuza umucanwa be no mu bindi bikoresho vyo mu nzu. Ubushakashatsi bwiwe bwerekana ko ubu bumara bushobora kwonona imisemburo yacu, bukanonona ubushobozi bwo kuvyara haba ku mbwa canke ku bagabo.

Blanchard ati: "Twasanze habaye igabanuka ry’intanga haba ku muntu no ku mbwa.

Ivyavuye muri ubu bushakashatsi bisa n’ubundi bwerekana ingaruka mbi zituruka ku bumara buri mu maplastiki, mu miti ikoreshwa mu ngo, mu ndya no mu kirere. Buragira ingaruka mbi ku bagabo no ku bagore, ndetse no ku nzoya.