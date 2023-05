West Ham 1 - 0 Man U: David de Gea arabaye uruvugo inyuma y’ikosa ryaraye rihumiye umurwi wiwe

Iminota 42 iraheze

David de Gea aramaze gutabara Manchester United ku ncuro nyinshi cane mu myaka yose amaze i Old Trafford, ariko ikosa yaraye akoreye mu kibuga London Stadium c’umurwi wa West Ham ryaraye ryugururiye imiryango imirwi y’abakeba barondera kuyikura mu kibanza ca zine za mbere coyiha itike yo kuzoja mw’ihiganwa rihuza imirwi yabaye iya mbere iwabo (Ligue des Champions/Champions League), nk’uko vyandikwa na Tom Mallows w’igisata ca BBC kijejwe inkino, BBC Sport.

Hari vyinshi bivugwa kuri kazoza k’uno munyegori wa Espagne amaze imyaka 12 i Old Trafford, inyuma y’iri kosa yakoze rigatuma Man U itsindwa mu rukino yari yizeye gutsinda.

Man U ikeneye uwundi munyegori – Murphy

Jermain Defoe, avugira mu kiganiro ca BBC, Match of the Day 2, ntatahura ingene umunyegori wa Manchester United David de Gea yinjijwe igitsindo ku mupira wa Said Benrahma wari woroshe.