Ubwongereza bwiteguye iyimikwa ry'amateka ry'Umwami Charles
- Umwanditsi, Sean Coughlan
- Igikorwa, Umunyamakuru wa BBC ku nkuru z'ibwami
Iyimikwa ry'umwami mu Bwongereza rya mbere mu myaka 70 rigiye kuba, Umwami Charles III n'Umwamikazi baritegura kuremerwa berekezwa mu rusengero rwa Westminster Abbey.
Nubwo iteganyagihe rivuga ko haza kugwa imvura, imbaga y'abantu bateraniye ku mpande y'inzira inyuramo umutambagiro, benshi baharaye.
Abasirikare babarirwa mu bihumbi barimo kugera mu murwa mukuru London kwitabira uyu muhango, ndetse hari ibikorwa bigari byo gucunga umutekano.
Abadashyigikiye ubwami bavuze ko bigaragambya.
Iyimikwa ry'umwami rirabonwa mu buryo butaziguye n'abatumire 2,300.
Abakuru ba za leta bagera ku 100 baritabira uyu muhango, umara amasaha hafi abiri.
Urutonde rw'abatumiwe ruriho n'Igikomangoma Harry wa Sussex, wahageze ku wa gatanu mu ndege isanzwe itwara abagenzi ikora ingendo z'ubucuruzi, avuye muri Amerika.
Buraba bubaye ubwa mbere kuva Igikomangoma Harry yatangaza igitabo ku buzima bwe aba abonywe mu ruhame ari kumwe n'umuvandimwe we, Igikomangoma William wa Wales.
Byibazwa ko Igikomangoma Harry ashobora gufata indege agasubira muri Amerika nyuma y'amasaha uyu muhango urangiye, kwifatanya n'umugore we Meghan, umuhungu wabo Archie araba yizihiza isabukuru y'imyaka ine y'amavuko kuri uyu munsi.
Charles yabaye Umwami w'Ubwongereza n'ibindi bihugu 14 ku isi bizwi nka 'realms' muri Nzeri (9) mu 2022, nyuma yuko nyina Elizabeth atanze, yari amaze imyaka 70 ku ngoma.
Hashize amezi hakorwa imyiteguro myinshi y'ibi birori by'iyimikwa – bibereye mu rusengero rwa Westminster Abbey ku nshuro ya 40 kuva mu mwaka wa 1066.