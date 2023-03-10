Burundi: Hagiye kuboneka ikarata y'aho hose hashobora kugeramirwa n'ibiza

Mu 2021 vyinshi mu bikorwa vy'ingenzi, uburiro n'amahoteri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika i Bujumbura vyarugaye kuko amazi yari yashwaye ibibanza yakorerwamwo

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Mu ntango z'iyi indwi, abantu b'imiryango irenga 120 yo muri komine Isare yo mu Ntara ya Bujumbura ubu ntigira aho ikika umusaya. Amazu yabo bantu yatwawe n’umusozi wahindimutse ku mutumba wa Kibuye, watwaye amazu arenga 20 na hegitari zirenga 15 z’imirima yabo.

Ku wa gatatu muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoke imvura yahitanye amazu arenga 20 isambura n'inyubakwa z'ishure shingiro.

Ku bwa Commissaire Anicet nibaruta, muri iyo iyishika 2855 yirykanywe n'amazi mu Gatumba kuva mu 2021 iracari mu bibanza vy'abateshejwe izabo mu Maramvya muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura.