Russia yacucagiye ibibombe Kyiv mu gihe Ukraine irondera kwisubiza ubumanuko

Ahavuye isanamu, Ukraine's DSNS emergency service via Reuters

Iminota 19 iraheze

Hafi y’umugwa mukuru Kyiv, abantu batanu nibo bakomeretse mu gitero cabereye ku kigo ca gisirikare. Eka n’uturere two mu buraruko n’ubumanuko bwa Ukraine natwo twatewe.

Biciye mw’ishirahamwe ry’umutekano n’ugufashanya i Bulaya (Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE), ibi bihugu vyagiriza Moscou kubandanya bazivya amajwi yose anegura reta hagati mu gihugu.