Trump: Yavuze iki imbere yo kurenguka muri sentare?

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Yabuhaye uyu mutwe ngo ‘’Email yanje ya nyuma imbere y’uko mfatwa’’ aho asaba abanyagihugu ‘’guhaguruka kugira bakize Amerika’’, bukabamwo n’aho kurungika amafaranga y’intererano.

Ashikiriza amakenga kandi ko Amerika iriko irahinduka ‘’igihugu kikiri mu nzira y’amajambere kigendera ku vyiyumviro vya Marx [Marxist Third World country].

Trump mu kurangaziza ati: ‘’KANGAROO COURT’’ ni ukuvuga sentare ica iza ngondagonde.

Ingene ivy'inkuru ya Stormy Daniels vyagiye birakurikirana

Imbere ya sentare Donald Trump yitabamwo habaye akajagari igihe Madame Marjorie Taylor Greene wo mu nama nshingamategeko (Congresswoman) ya Amerika yagerageza gukoranya abashigikiye Donalpd Trump imbere y’uko arenguka kuri uyu mugoroba.