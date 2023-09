Emma Coronel: Umugore wa kabuhariwe mu biyobyabwenge 'El Chapo' yafunguwe ava muri gereza

Emma Coronel asa n'utarasibye iburanisha na rimwe ry'umugabo we i New York

Emma yashinjwe kandi kuba intumwa y’umugabo we hombi igihe yari afunze n’igihe yari yaratorotse, agatanga amabwiriza ye ku bakozi be, ku bahungu be n’abagore be ba mbere, bazwi nka Chapitos (ba Chapo bato).