Emma Coronel: Umugore wa kabuhariwe mu biyobyabwenge 'El Chapo' yafunguwe ava muri gereza

Guzmán, hano ku ifoto yo mu myaka ya 1990, yamenyekanye cyane ku gutoroka gereza zirindwa bikomeye hamwe no ku bugome bw'itsinda yari akuriye

Abicanyi ba Sinaloa cartel, bashimuse, bakorera iyicarubozo, kandi bica abantu bo mu yandi matsinda nkaryo mu guhanganira kugira imbaraga.

Se, Inés Coronel, yari umwe mu bantu bo hejuru muri Sinaloa cartel, ubu nawe uri mu gifungo cy’imyaka 10 muri gereza muri Mexique kubera gucuruza ibiyobyabwenge.

El Chapo yategekaga ririya tsinda aba mu bwihisho butandukanye mu majyaruguru ya Mexique nyuma yo gutoroka gereza mu 2001 ari mu kintu batwaramo imyenda yo kumesa.