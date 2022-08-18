Félicien Kabuga: Urubanza rwe mu mizi ruzatangira tariki 29 Nzeri

Félicien Kabuga imbere y'urukiko i La Haye mu Buholandi none kuwa 18 Kanama

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Umucamanza ukuriye urubanza rwa Félicien Kabuga ruri mu rugereko rwasigaye ruca imanza zitarangijwe n'urukiko rwa Arusha, yatangaje ko urubanza rwe mu mizi ruzatangira tariki 29 Nzeri(9).

Nyuma yo gufatwa mu 2020 akagezwa imbere y’urukiko, Kabuga yahakanye ibi byaha avuga ko ari “ibinyoma”.

Mu nama mbanzirizarubanza yabaye none kuwa kane, Kabuga – wari wicaye mu kagare k’abadashoboye guhagarara - yabajijwe niba hari ikibazo afite mbere y’uko urubanza rutangira.

Yasubije mu Kinyarwanda ati: “Ndagifite. Ndashaka guhindura avoka wanjye.

Iain Bonomy, umucamanza ukuriye uru rubanza, yamusubije ko uru rugereko ruzafata umwanzuro rukawumumenyesha mu gihe cy’iminsi ibiri.

Yavuze ko hari imirimo ikirimo gukorwa yo gusemura mu Cyongereza inyandiko, za casettes z’ibihamya, hamwe n’abatangabuhamya kuri uru rubanza, biri mu ndimi z’Igifaransa n’Ikinyarwanda.