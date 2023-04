Bombe y’ubumara: Kubera iki Korea y’Epfo ishaka iyi bombe?

Binyegeje mu cumba co mu kuzimu c’inzu y’uburiro ku mugwa mukuru Seoul, akarwi k’abanya-Korea y’Epfo bari ukwa bonyene bakoraniye hamwe kugira bafungure. Muri bo harimwo abanyaporitike, abahinga hamwe n’abari mu gisirikare, bamwe muri bo bikaba bigoye kumenya umwidondoro.

Iki ciyumviro kitahoze kinavugwa caje kuvyuka mu mezi aheze. N’umukuru w’igihugu ca Korea y’Epfo Yoon Suk-yeol yarakivuze mu gihe yari mu nama yerekeye kwivuna abansi, akaba ari we mukuru w’igihugu wa mbere ashikirije iki kibazo muri bino bihe vya vuba.

Korea y’Epfo yarigeze kugira iciyumiro co guhingura ibirwanisho ruhonyanganda vy’ubumara mu myaka ya 1970, igihe yatanguza umugambi mu kinyegero.

Choi Ji-young, umwe mu bari muri iyo nama akaba n'umwe mu banywanyi b’umugambwe uri ku butegetsi muri Korea y’Epfo, People Power Party, avuga ati: "Ntibibereye kwiyumvira ko ikindi gihugu ari co coza kudukingira. Iki ni ikibazo cacu kandi ni twebwe kiraba”.

Ari nka hamwe Korea ya Ruguru yosubira kugerageza ikindi kirwanisho ruhonyanganda c’ubumara, Seoul yoca iva mu masezerano yo kurwanya irwirirana ry’ibirwanisho ruhonyanganda vy’ubumara, ikizwi nka Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires/Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT).