Africa mu mafoto muri iyi ndwi irangiye

Military soldiers marching in Gabon, 4 September

Ahavuye isanamu, AFP

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Ku wambere, abasirikare bari kuri defire yo guha icubahiro Jenerari Brice Nguema mu birori vyo kurahira nk'umukuru w'igihugu mfatakibanza wa Gabon ku mugwa mukuru, Libreville

Umugabo wo mu basangwabutaka b'aba-Maasai yambaye amoya y'inyoni yitwa otriche , 6 Nyakanga

Ahavuye isanamu, Minicah Mwangi/Reuters

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Umugabo w'umu-Maasai ashitse mu nama kaminuza kw'ihindagurika ry'ibihe ku wagatatu i Nairobi, Kenya...

Ahavuye isanamu, Suleiman Mbatiah/AFP

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Muri iyo nama nyene ku wambere, abaharanira kugwanya ihindagurika ry'ibihe bari mu myiyerekano, basaba intumwa zayitavye kugira ico bakoze kugira buke buke hahebwe ikoreshwa ry'ibicanwa bicukurwa mu kuzimu...

Ahavuye isanamu, Reuters

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Ivyo binyagu vy'isazi izwi nka black soldier fly/mouche soldat noire navyo vyarerekanywe muri iyo nama.

Ahavuye isanamu, Mohamed Messara/EPA

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Mu gihe ku wakabiri umurinyi wo muri Tunisia ariko arasoroma ipirirpiri irimwe mu buryo kama.

Ahavuye isanamu, Pius Utomi Ekpei/AFP

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Igari ya moshi nshasha y'i Lagos izwi nka Lagos Blue Line irashitse mu gituto ca Marina ku wambere, umunsi wa mbere wayo wo gutangura gukora ku murwa mukuru w'ubutunzi muri Nigeria.

Ahavuye isanamu, Siphiwe Sibeko/Reuters

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Abantu bahagaze barindiriye gushingura abahitanywe n'umuriro ku wamungu i Johannesburg muri Afrika y'Epfo.

Ahavuye isanamu, Alexis Huguet/AFP

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Abashingwamanza bari muri sentare mu ntahe y'urubanza rw'abasirikare batandatu bagirijwe ivyaha bikorewe zina muntu muri sentare ya gisirikare muri Repuburika ya Demokarasi ya Congo ku wagatatu.

Ahavuye isanamu, Tafadzwa Ufumeli/Getty Images

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Abantu isinzi bari mu birori vyo kurahira kw'umukuru wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ku wambere.

Ahavuye isanamu, Amanuel Sileshi/AFP

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Abagore b'abanya-Ethiopia ku wagatanu bariko barakora injera - umukate utibumvye - i Addis Ababa.