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Ku wambere, abasirikare bari kuri defire yo guha icubahiro Jenerari Brice Nguema mu birori vyo kurahira nk'umukuru w'igihugu mfatakibanza wa Gabon ku mugwa mukuru, Libreville
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Umugabo w'umu-Maasai ashitse mu nama kaminuza kw'ihindagurika ry'ibihe ku wagatatu i Nairobi, Kenya...
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Muri iyo nama nyene ku wambere, abaharanira kugwanya ihindagurika ry'ibihe bari mu myiyerekano, basaba intumwa zayitavye kugira ico bakoze kugira buke buke hahebwe ikoreshwa ry'ibicanwa bicukurwa mu kuzimu...
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Ivyo binyagu vy'isazi izwi nka black soldier fly/mouche soldat noire navyo vyarerekanywe muri iyo nama.
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Mu gihe ku wakabiri umurinyi wo muri Tunisia ariko arasoroma ipirirpiri irimwe mu buryo kama.
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Igari ya moshi nshasha y'i Lagos izwi nka Lagos Blue Line irashitse mu gituto ca Marina ku wambere, umunsi wa mbere wayo wo gutangura gukora ku murwa mukuru w'ubutunzi muri Nigeria.
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Abantu bahagaze barindiriye gushingura abahitanywe n'umuriro ku wamungu i Johannesburg muri Afrika y'Epfo.
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Abashingwamanza bari muri sentare mu ntahe y'urubanza rw'abasirikare batandatu bagirijwe ivyaha bikorewe zina muntu muri sentare ya gisirikare muri Repuburika ya Demokarasi ya Congo ku wagatatu.
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Abantu isinzi bari mu birori vyo kurahira kw'umukuru wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ku wambere.
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Abagore b'abanya-Ethiopia ku wagatanu bariko barakora injera - umukate utibumvye - i Addis Ababa.