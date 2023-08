James Kabarebe: Iherezo ry'igisirikare ku wabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda na DR Congo

Gen Kabarebe ni muntu ki?

Umugaba w'ingabo za DR Congo

Umunyamateka mu bya gisirikare James Stejskal mu nyandiko ye “The Kitona Operation - Rwanda’s Gamble to Capture Kinshasa and the Misreading of an “Ally””, yavuze ko uburyo ingabo ziyobowe na Col Kabarebe zafashe ikibuga cy’indege cya Kitona mu burengerazuba bwa DR Congo ari “igikorwa cyari gitunguranye cya gisirikare kandi kidasanzwe. Cyari kigamije gufata Kinshasa vuba vuba no guhirika Kabila”.