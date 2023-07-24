Uburusiya bwasambuye ububiko bw'intete za Ukraine ku bivuko vyo ku ruzi hafi ya Romania

Ivyo bigega biri ku ruzi rugabura Ukraine n’igihugu ca Romania gisanzwe kiri mu muryango OTAN.

Danube ni inzira ikomeye cane icamwo ibicuruzwa biva muri Ukraine kuva Uburusiya bwivanye mu masezerano yatuma ishobora gushora hanze ingano, ibigori n’ibindi bicuruzwa biciye mu Kiyaga Cirabura (Mer Noire/Black Sea).

Harasambuwe kandi ikigega c’intete mu mu gisagara ca Odesa kiri ku kivuko, ubu gisigaye gisa n’igiterwa buri ijoro. Abategetsi bavuga ko amatoni arenga 60.000 y’intete yasambuwe mu ndwi iheze.