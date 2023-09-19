Ikete ryerekana ko Pie XII yari azi ko aba Nazis bariko barahonya Abayahudi imbere gose gusumba uko Vatican ivyemera

Papa Pie XII yatwaye Ekleziya Katolika kuva mu 1939 t- 1958

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Iki n'ikintu gikomeye kuko bitandukanye n'ibizwi ku mugaragaro kandi ubutegetsi bwa vatican bwagumye bwemeza, ku bwicanyi bwakozwe n'aba Nazis, ko inkuru bwari bufise zitari zitomoye kandi zitanatohojwe neza.

Iryo kete ryabonywe n'umushinguzi w'ivya kera i Vatican, Giovanni Coco, rica ryandikwa ku musi w'Imana mu kinyamakuru co mu Butaliyano Corriere della Sera, bitangiwe uruhusha n'abategetsi ba Ekleziya Katolika, hakoreshejwe ijambo ry'umutwe "Pie XII yari abizi".

Iyo nyandiko yo ku wa 14 ukwezi kwa 12 mu 1942, yanditswe na Padiri Lother Koening, umu 'Jesuit' yari mu bahanganye n'aba Nazi mu Budagi, rikaba ryari ryandikiwe umunyamabanga yihariye wa Papa i Vatican, padiri Robert Leiber.