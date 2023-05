Umugambi w’ubugome wo guturitsa ikibombe c’ubumara ku kwezi

Iminota 33 iraheze

Ugicisha ijisho kuri kino cegeranyo c’ubushakashatsi ciswe – A Study of Lunar Research Flights, Vol 1 – ubona umengo ni ikintu gisanzwe kandi ata kabi karimwo. Igitabo umengo ntaco kivuze umuntu atotako umwanya wiwe. Kandi iyo ni yo yari intumbero.

Ikimenyetso kiri hagati ni inkinzo yerekana atome, ibombe y’ubumara n’igicu c’ivyotsi – ikimenyetso c’ikigo Air Force Special Weapons Center ku kirindiro c’igisirikare kirwanira mu kirere (Air Force Base) kiri i Kirtland mu ntara ya New Mexico, cagize uruhara rudasanzwe mu guhingura no kugerageza ibirwanisho ruhonyanganda vy’ubumara.

Hasi hari izina ry’umwanditsi: L Reiffel, canke Leonard Reiffel, umwe mu bahinga ba Amerika bafashe iya mbere mu bijanye n’ubuhinga bwa nikleyeri. Yakoranye na Enrico Fermi, yakoze icitwa r éacteur nucléaire/nuclear reactor ya mbere kw’isi, agafatwa ko ari we “mwubatsi w’ibombe ruhonyanganda y’ubumara”.

Uwu mugambi wari uzwi nka Project A119 , wari umugambi wo mw’ibanga rikomeye cane wo guturitsa ikibombe ya hydrogen ku kwezi. Ibibombe vy’ubumara bwa hydrogen ni ruhonyanganda gusumba kure cane ikibombe c’ubumara ca mbere catewe ku gisagara ca Hiroshima mu Buyapani mu 1945, kandi cari co kibombe c’ubumara kigezweho ico gihe.

Hari insiguro imwe nyayo y’umugambi nk’uwu uteye ubwoba – kandi imvo iri ahantu, hagati na hagati y’ukwumva ko badatekaniwe be no kwiheba.

Ico gihe Abanyamerika ntibiyumvise neza kubona Sputnik irungikwa mu kirere hakoreshejwe misire y’Abasoviyeti yambukiranya imigabane (Missile balistique intercontinental/ intercontinental ballistic missile) – vyunyurwa n’uko Amerika yananiwe no kurungika “ukwezi kw’uguhingurano”, umugambi waje gupfa habaye igiturika karuhariwe, cateye ubwoba bwinshi cane. Inyenga yahitanye roketi yabo ya Vanguard irungika ibigendajuru yarafashwe amashusho yerekanywe kw’isi yose.

Ikinyamakuru co mu Bwongereza ico gihe cakoresheje amajambo y’ubukari: VANGUARD YANANIWE…ibisubije inyuma …..umugambi wo kwiha icubahiro no kwimenyekanisha…”

Ico gihe cose, abana bo mu mashure ya Amerika baguma berekwa videwo yamenyekanye cane “Duck and Cover”, yari iyo kwigisha abana ico bokora mu gihe hoba igitero ruhonyanganda c’ubumara.

Mu nyuma, muri uwo mwaka nyene, ibinyamakuru vya Amerika vyasubiyemwo isoko rikuru ryo mu gisata c’igendereza vyanditse ko “Abasivoyeti bategura guturitsa bombe ya hydrogène ku kwezi ku musi w’isabukuru ya Revolisiyo [Revolution] ku wa 07 Munyonyo” (ibinyamakuru The Daily Times, New Philadelphia, Ohio) biyikurikizako amakuru yavuga ko Abasoviyeti bashobora kuba bari mu nteguro zo kurekura roketi y’ubumara ku mubanyi wacu wa hafi cane [ukwezi].

Igitangaje, ubu bwoba bushobora no kuba bwatumye Abasoviyeti nabo bategura imigambi yabo. Uwo mugambi wiswe E4 wabo wasa n’uw’Abanyamerika, ariko mu nyuma ukaba warahebwe ku mvo nk’izabo – ubwoba bw’uko ari nka hamwe bokirungika kikanka cohava giturikira ku butaka bwa URSS, bakabona ko cari guteza akaga katipfuzwa kw’isi.

"Umuntu uwo ari we wese yakoze muri ibi yasa n'uwavyiyemeje ubwiwe. Nta ngorane babona mu kazi nk’aka. Iyo baba bari bafise ubwoba, bari gushobora kora ibindi. Abahinga benshi bakoze ibi mu gihe c’intambara y’ukurerekana, bavuga ko harimwo poritike nyinshi cane”.

Bleddyn Bowen, umuhinga mu n’imigenderanire mpuzamakungu ku bijanye n'ikirere, agira ati: "Umugambi wa Project A119 unyibutsa igice co muri The Simpsons igihe Lisa abona icapa ca Nelson canditse ko ngo 'Nuke the Whales' ku ruhome rwiwe, aca avuga ngo, ‘aho rero raba utere ikintu ukoresheje ibombe y’ubumara”.