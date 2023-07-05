Igisirikare ca Somalia casubiye mu turere twahora mu minwe y'inteko z'ubumwe bwa Afrika

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Vyinshi mu birindiro vya gisirikare vyasubijwe biri mu karere ka Shabelle y’epfo kandi vyahora biri mu minwe y’inteko z’igisirikare c’u Burundi ziri mu butumwa.