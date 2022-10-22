Imvo n'imvano: Amateka ya Basket ball mu rwego rw'abagore mu Rwanda
Ibi ntibikiboneka.
U Rwanda rumaze kubaka ikibuga kiri ku rwego mpuzamahanga cy'imikino ya Basket ball na Volley ball cyitwaga Kigali Arena.
Ndetse amarushanwa ya championa y'abagore n'abagabo muri Afurika yo mu mwaka ushize yabereye kuri icyo kibuga cyo mu Rwanda. Icyo gihe nubwo u Rwanda rwaviriyemo mu matsinda muri Basket ball, ariko muri Volley ball mu bagabo , u Rwanda rwaviriyemo muri 1/2, ibyo byatumye u Rwanda rujya ku mwanya kwa 6 muri Afrika.