'Umurage mwiza': Alex yarazwe na se George Soros umutungo wa miliyari 25$

Umuherwe utunze za miliyari w’umunyamerika George Soros yafashe umwanzuro wo kuraga umuhungu we Alex kuyobora ubutunzi bwe n’ibikorwa bye byo gufasha byose bifite agaciro ka miliyari 25$.

Soros w’imyaka 92, afite inkomoko muri Hungary/Hongrie, umuhungu we yabwiye ikinyamakuru The Wall Street Journal ko se yavuze ko Alex “yabiharaniye”.

Kuva mu myaka ya 1990, igice cy’umutungo w’umuryango we cyagiye mu gufasha gukomeza demokarasi mu bihugu bitandukanye.

Gusa mu myaka ya vuba George Soros yibasiwe n’inkuru mpimbano z’urwango ku Bayahudi z’amatsinda y’abemera politike iheza inguni ku gukunda igihugu, umuco, no kuguma ku bya cyera muri Amerika.

Umuzungura we ni muntu ki?

Uyu wahiswemo na se niwe wenyine mu muryango uri muri komite y’ishoramari ya Soros Fund Management, ari yo igenzura umutungo w’uyu muherwe, nk’uko The Wall Street Journal ibivuga.

Uyu mubyeyi we – wavukiye muri Hongrie - yararokotse ubwo Aba-Nazi bari barafashe Hongrie mu ntambara ya kabiri y’isi. Umuryango we wabashije guhisha ko ari Abayahudi babasha kurokoka.

George ari kumwe n'umuhungu we Alex

Iyo ntambara irangiye, George yavuye muri Hungary yerekeza i London, nyuma ajya kuba i New York, aho mu bikorwa bye by’ubushabitsi yageze ku mutungo wa za miliyari z’amadorari.

Ihuriro na politike

Umuhungu we Alex, nubwo ku kigero kinini ahuje ibitekerezo bya politike na se, yabwiye The Wall Street Journal ko we ari muri “politike kurushaho” kandi ashobora kwamagana ko Donald Trump yiyamamariza nanone gutegeka Amerika.