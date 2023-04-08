Ukraine igiye gusubira kugurisha hanze umuyagankuba inyuma y'ibitero

Ibituro bito bito vy’umuyagankuba, nk’iki i Kharkiv, vyarashenywe bicika uruzitane rw’ivyuma n’intsinga mu bitero vy’Uburusiya ku bikorwa-remezo vy’amasoko ntanganguvu ya Ukraine

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Ukraine ubu yongeye gushobora kugurisha umuyagankuba (amashanyarazi/umuriro) ku bindi bihugu ubwa mbere mu mezi atandatu mu gihe ibikorwa-remezo vy’umuyagankuba muri ico gihugu biriko biravyurwa inyuma y’amezi y’ibitero vyisubiriza vy’Uburusiya.

Uburusiya bwatanguye ibitero vy’ibigirankana kandi vy’igihe kirekire ku bikorwa-remezo vy’amasoko ntanganguvu ya Ukraine mu kwezi kw’icumi.

Vyatumye umuyagankuba ucika canke ugatangwa ku bihe bimwe bimwe , bituma ibisagara bija mu kizima mu gihe c’ubukonje (hiver/winter).

Umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu Herman Halushchenko yashize umukono kw’itegeko ritanga uruhusha rwo kugurisha umuyagankuba, n’ubwo abo mu gihugu ari bo baguma baza ubwa mbere mu bategerezwa kuwuronswa. Avuga ko haheze hafi amezi abiri bahingura umuyagankuba urenze uwo bakeneye kandi ko abanya-Ukraine ata wigeze awuhabwa ku rugero.

Yakeje kandi igikorwa ‘’amahanga’’ cakozwe n’aba-enjeniyeri hamwe n’amakungu abafata mu mugongo kugira bavyure ico gisata.

Mu kwezi guheze abanya-Ukraine babwiye BBC ko umuyagankuba usigaye uboneka utaguma ucikagurika.

‘’Noneho amatara yo kw’ibarabara yagarutse, ubu ntibiteye ubwoba gutembera mu gisagara.’’

Yamara, ikigo kijejwe umuyagankuba mu gihugu, Ukrenergo, kigabisha ko Ukraine idashobora kwizera ko Uburusiya buzohagarika ibitero vyabwo.

Ukraine kandi ntikigenzura uraganda rwa nucleaire rwa mbere runini i Buraya rwa Zaporizhzhia, ubu ruri mu minwe y’Uburusiya.

Mu kwezi kwa gatandatu mu 2022, Ukraine yari yavuze ko yari yizeye kwinjiza miriyaridi 1,5 z’ama euro zivuye mu kugurisha umuyagankuba ku bihugu vy’ishirahamwe rya Buraya gushika umwaka uhere.