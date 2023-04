Ukraine-Russia: intambara z'urutavanako muri Bakhmut, Zelensky yavuganye na Xi Jinping

Haciye isaha 1

Igisirikare c’Ubudagi cahagaritse indege z’intambara z’Uburusiya hejuru ya Baltic

Igisirikare c’Ubudagi n’ic’Ubwongereza vyamenye ko izo ndege ari indege z’intambara zo mu bwoko bwa Su-27 be n’iyindi imwe ya Il-20.

Intambara zikomeye i Bakhmut na Marinka – incamake y’ibiro bikuru vy’igisirikare ca Ukraine

Igisirikare kivuga ko ibitero vy’Uburusiya mu buraruko bushira uburengero hamwe no mu bumanuko bwa Bakhmut, mu ntumbero yo kwugarana iki gisagara, vyasubijwe inyuma.

Ni mu gihe ikigo ca Amerika kijejwe kwigisha ivy’intambara Institute for the Study of War (ISW) kivuga ko abarwanyi ba wa murwi w’abacangero wa Wagner bateye intambwe barajabuka ibarabara rya gari ya moshi rica muri iki gisagara uva mu muraruko uja mu bumanuko.