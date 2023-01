Ubwicanyi muri Burkina Faso: Hatowe ibiziga 28 vy'abantu muri Nouna

Haciye isaha 1

Umugwi udaharanira ibibanza vya politike witwa, Collective Against Impunity and Stigmatisation of Communities, urega abanywanyi b'urwego rw’igihugu rugizwe n’abakorera-bushake bagwanya umwansi rwitwa Homeland Defence Volunteers, kuba rwarakoze igitero co kwihora ku kindi gitero coba carakozwe n’intagondwa hagati y’italiki ya 29 na 30 z’ukwezi ca 12.