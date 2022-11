Kenya: 'Gogo' Priscilla, wari 'umunyeshuri w'ishuri ribanza ukuze cyane' ku isi, yapfuye ku myaka 100

Umunya-Kenya Priscilla Sitienei, byibazwaga ko yari we munyeshuri wo mu ishuri ribanza ufite imyaka myinshi ku isi, yapfiriye mu rugo iwe ku myaka 100.

Umwuzukuru we Sammy Chepsiror yabwiye ikinyamakuru The Standard cyo muri Kenya ati: "Yapfuye mu mahoro ari kumwe na bamwe bo mu muryango we. Turashimira imyaka 100 y'ubuzima bwe. Twese yaduteye ishema".