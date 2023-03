Urubanza rwa Kabuga: Inzobere yabajijwe ku kuburanishwa ku bimenyetso cyangwa mu nyandiko

Maître Dov Jacobs wo mu itsinda ryunganira Kabuga, yabajije Profeseri Kennedy niba kuburanishwa ku bimenyetso (trial of the facts) byateza Kabuga umunaniro utari ngombwa na wo wagira ingaruka ku izahara ry'ubuzima bwe.

Profeseri Kennedy yasubije ko hari itandukaniro ku kuba ahari harimo kuba iburanisha, no kugira uruhare muri iryo buranisha.

Profeseri Kennedy yavuze ko bigoye gusubiza icyo kibazo, ariko ko ubushobozi bwo ku mubiri no mu bitekerezo bwa Kabuga bwagabanutse.

Mustapha El Baaj, umwe mu bagize inteko y'abacamanza bane bo muri uru rubanza, yabajije Profeseri Kennedy kuri bumwe mu buryo bushobora kuba bwakoreshwa muri uru rubanza, bw'inyandiko, akaba yabwira abunganizi be icyo ashaka bakakigeza ku rukiko.

Ikindi ngo kuri we, kwibuka ibintu bya kera "kwarangiritse cyane" kurusha kwibuka ibintu bya vuba aha. Kuba rero ibyo yibuka byaba ari ukuri koko byaba birimo "amakenga kurushaho".

Yanavuze ko Kabuga asobanukiwe icyo guhamwa n'icyaha bivuze, ko byatuma ashobora gufungwa igihe kirekire, ndetse no kudahamwa n'icyaha, ko byo byatuma arekurwa.

Kuburana ku bimenyetso byakorwa gute?

Yasubije ko nkaho abuzi, mu mategeko yo muri Ireland, Wales (Pays de Galles) no mu Bwongereza, budasaba ko uregwa aba ari mu rukiko, ariko bugasaba ko uregwa ashobora kuvuga icyo ashaka ("will and preference").