Imvo n'Imvano: Ibibazo by'Abasangwabutaka mu Burundi, Rwanda na Congo n'uko biriko birakemurwa

Ntibishobora gukina mu cuma cawe Play audio, "Imvo N'imvano ku basangwabutaka", Umwanya bimara 59,00 59:00 Insiguro y'amajwi, Abatwa bo mu Burundi bahora batunzwe no kubumba no kugurisha inkono ariko ubu kuronka ibumba si icoroshe mu gihe benshi ata matongo bafise yo kurima

Imvo n'Imvano: Ibibazo by'Abasangwabutaka mu Burundi, Rwanda na Congo n'uko biriko birakemurwa

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Kuwa gatatu w'iki cyumweru, n'ukuvuga kw'itariki ya 9 z'ukwezi kwa 8, wari umunsi wahariwe Abasangwabutaka kw'isi yose.

Kuri ubu abasangwabutaka kw'isi barabarirwa muri miliyoni 476, bakaba baba mu bihugu bigera kuri 90. Ni ukuvuga ko ari batanu kw'ijana mu bagize umugabane w'isi. Bavuga indimi zigera ku bihumbi 7.

Gusa abo basangwabutaka bakaba babarirwa kuri 15 kw'ijana by'abakennye kurusha abandi kw'isi.

Abo mu karere k'ibiyaga bigari bo bavuga ko icyo kibazo cy'ubukene bwabaye karande gituma bagira imyumvire n'uburezi biri hasi cyane.

Abo mu Rwanda bavuga ko nubwo leta iri kugerageza gukemura ibyo bibazo ibinyujije muri gahunda yo gufasha abatishoboye, ngo byari bikwiye ko bafatwa nk'umwihariko. Mu Burundi ho bavuga ko bahura n'ibibazo by'amatongo no kudahabwa uburenganzira nk'abandi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ho ngo nubwo bafite ibibazo nk'ibyabandi, ngo leta yabo yashyizeho itegeko riri kubafasha kubikemura.

Mu gushaka gukemura ibyo bibazo umuryango w'abibumbye wateguye inama mu 1982 yabereye i Geneve mu Busuwisi, ishyiraho uyu munsi wo kw'itariki ya 9 z'ukwa 8, ko ari umunsi wo kugaragaza ibibazo abasangwabutaka bahura nabyo no kubishakira ibisubizo. Intego y'uyu mwaka yari urubyiruko.

Ese urubyiruko rw'abasangwabutaka mu Rwanda no mu Burundi ruhura n'ibihe bibazo byihariye ? Hakorwa iki se ngo bishakirwe ibisubizo ?

Ibyo ni byo Imvo n'Imvano iri bwibandeho muri iki kiganiro.

Abatumire bacu ni Bambanze Vital ukuriye ishyirahamwe ry'Abatwa mu Burundi, UNIPROBA, ari mu Burundi; mu Rwanda turi kumwe na Vincent Bavakure ukuriye ishyirahamwe ry'abasangwabutaka COPORWA; muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turi kumwe na Fidele Mbilizi Mutimanwa, ukuriye ishyirahamwe ry'Abatwa muri Congo, LINAPYCO mu ntara zo mu Burusairazuba.

Twanagerageje gutumira abategetsi bo muri ibyo bihugu ariko ntibashoboye kuza muri iki kiganiro.