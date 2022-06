Imanza kuri bateri za Apple: Miliyoni z’abakoresha iPhone bashobora gushumbushwa

Iminota 32 iraheze

Ubwoko bwa terefone burabwa n’iki kibazo ni iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus na iPhone X.