Ayavugwa mu mupira w’amaguru: Kane, Rashford, Zaha, Neymar, Firmino, Mac Allister, Gavi, Laporte

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Neymar

Iminota 15 iraheze

Manchester United iriko irongereza inguvu mu rugamba rwo guhiga umusatirizi wa Tottenham Hotspur Umwongereza Harry Kane w’imyaka 29 muri rino ci, mu gihe uyu kizigenza w’umurwi nserukiragihugu w’Ubwongereza yiteze gutera igikumu ku masezerano mashasha n’uno murwi wiwe wo kuva mu bwana. (The Telegraph)

United izoduza umushara wa 200.000 z’amapawundi ku ndwi Kane ahembwa na Spurs gushika ku mapawundi 300.000 ku ndwi mu gihe yokwemera kwimukira i Old Trafford mu ci riza, mu gihe uyu murwi uriko ugerageza gushika ku masezerano mashasha na mugeziwe umwongereza Marcus Rashford w’imyaka 25, ukamwemerera kumuhemba amapawundi 300.000 ku ndwi. (Sun)

Umusatirizi wa Crystal Palace na Côte d'Ivoire Wilfried Zaha w’imyaka 30 yemerewe ayandi masezerano, uyu murwi w’aba Eagles ukaba wemera kuzomuhemba amapawundi 200.000 ku ndwi, ni mu gihe amasezerano afitaniye n’uyu murwi azohera mu mpera z’uno mwaka w’inkino, arico gituma imirwi ya Arsenal, Chelsea na Paris St-Germain imukanuriye. (Guardian)

AC Milan yashinze igiciro c’imiriyoni 35 z’amapawundi ku munyegori wa Cameroun Andre Onana w’imyaka 27, mu gihe Chelsea ivugwa ko iriko iramurondera. (Goal)

Manchester United yahambije Chelsea mu gukurikiranira hagufi umusatirizi wa Brezili Neymar w’imyaka 31 yiteze gusezera muri Paris St-Germain mu ci riza. (Foot Mercato – mu gifaransa)

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Umusatirizi wa Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang w’imyaka 33, ari kw’isonga ry’urutonde rw’abakinyi baronderwa na Barcelona kugira asubire i Nou Camp mu ntumbero yo gufasha umunya-Pologne Robert Lewandowski. (Sky Sports)

Umusatirizi wa Liverpool umunya-Brezili Roberto Firmino w’imyaka 31, aripfuza kwimukira muri Barcelona igihe amasezerano afitaniye n’umurwi wiwe azoba arangiye mu mpera z’uno mwaka w’inkino - ariko uno murwi wo muri Espagne nta mugambi ufise wo kumwakira. (Marca)

Umukinyi wo hagati wa Brighton umunya-Argentina Alexis Mac Allister w’imyaka 24, azova muri uno murwi, ariko ategura kuzoguma muri Premier League. Liverpool iri kw’isonga ry’imirwi imurondera, ariko Tottenham, Chelsea na Newcastle nayo yinjiye muri uru ruhigi. (90 Min)

Borussia Dortmund ibandanya ikurikiranira hagufi Umwongereza akina hagati muri Chelsea umwongereza Conor Gallagher w’imyaka 23 ari ku giciro c’imiriyoni 50 z’ama-euro. (Sky Sports Germany)

Umukinyi wo hagati wa Espagne Gavi w’imyaka 18 yemereye Barcelona ko ata migambi afise yo kuva i Nou Camp mu ci riza, n’aho gushika ubu ataratera igikumu ku masezerano mashasha kandi abandanya akurikiranirwa hagufi n’imirwi itari mike i Bulaya, harimwo na Chelsea. (Sport)

Manchester City izohangana na Manchester United, Liverpool na Tottenham mu rugamba rwo kurondera umukinyi w’inyuma wa Korea y'Epfo Kim Min-jae w’imyaka 26 akinira Napoli akaba ari ku giciro c’imiriyoni 40 z’amapawundi. (Sun)

Umukinyi w’inyuma wa Espagne, Aymeric Laporte w’imyaka 28 ntagononokewe muri Manchester City inyuma yo kudahabwa akanya gakwiye ko gukina akaba yipfuza kwimukira muri Barcelona. (Relevo – mu ki-espagnol)

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Newcastle United iriko irategura kugarukana muri Premier League umukinyi wo ku ruhande wa Barcelona Raphinha w’imyaka 27 yahoze akina muri Leeds United, akaba ashobora kuhahurira n’umukinyi w’inyuma Arda Guler w’imyaka 18, hamwe na mugenziwe bakinana mu murwi nserukiragihugu wa Turukiya Ferdi Kadioglu w’imyaka 23, bavuye muri Fenerbahce. (Mirror)

Aston Villa iripfuza kugura umunya-Argentina akina hagati Giovani lo Celso w’imyaka 27, asanzwe yatijijwe na Tottenham muri Villarreal, akaba yarakoranye na Unai Emery ubu amenyereza Villa. (Daily Mail)

Brighton yahambijwe na Aston Villa mu rugamba rwo gukurikiranira hagufi umukinyi wo hagati wa Valencia umunya-Portugal Andre Almeida w’imyaka 22. (Daily Mail)

Newcastle United na Borussia Dortmund ziri mu mirwi iriko irakurikiranira hagufi umunya-Hollande Crysencio Summerville w’imyaka 21 akinira Leeds. (Football Insider)

Chelsea iri hafi yo gushika ku masezerano yo kugura umunya-Portugal Diego Moreira w’imyaka 18 akina ku ruhande muri Benfica. (90min)

Mu mpera z’indwi iheze, ba maneko ba Newcastle na Manchester United baragiye gukurikiranira hagufi umusatirizi wa Slovenia Benjamin Sesko w’imyaka 19 akinira Red Bull Salzburg yo muri Autriche. (90min)

Liverpool na Chelsea zahambije Manchester City mu rugamba rwo kurondera umunya-Croatia w’imyaka 16 akina inyuma Luka Vuskovic akinira Hajduk Split yo muri Croatia. (Daily Mail)