K﻿enya 2022: 'Mwahaye impano EAC'-Prezida Suluhu

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U﻿mukuru mushasha wa Kenya, William Ruto yarahiriye kuba umukuru wa Kenya agira gatanu kuva Kenya ironse intahe yo kwikukira mu 1963.

R﻿uto yavuze ko amatora yabaye mu gihugu ciwe " itariki 9 Myandagaro (8) yabaye ihitamwo hagati y'ivyiyumviro biganisha kuri Kenya twifuza".

Y﻿akeje abajejwe ubucamanza n'umugwi wari ujejwe amatora ku buziranenge berekanye mu gutanganya ibibaza bijanye n'amatora.

Ariko iyo sentare yashitse ku ngingo ko ata vyemezo bifadika yari afise, nayo yemeza intsinzi ya Willian Ruto.

E﻿AC niho yari yose

I﻿shirahamwe ry'ibihugu va Afrika y'Ubuseruko rigizwe na Kenya, Tanzania, Uburundi, Urwanda, Uganda, Sudan y'Epfo na Republika ya Demokrasi ya Congo yinjiye muri uyu mwaka.

K﻿uva mu kwezi kw'indwi rirongowe n'umukuru w'uburundi, Evariste Ndayishimiye mu kiringo c'umwaka.

"﻿Mwahaye impano EAC"-Prezida Suluhu

Yatwengeje abantu mu kuvuga ko ku bisanzwe atahora araba ama-television yo mu karere ariko ko mu gihe c’amatora yaravye izo muri Kenya.