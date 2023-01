‘Astronaut’ wanyuma wari ukiriho wa Apollo 7 yapfuye ku myaka 90

Umwe mubo mu muryango we yavuze ko yaguye mu bitaro by’i Houston kuwa kabiri kubera impamvu zisanzwe “nyuma y’ubuzima bwose kandi bwuzuye”.

Ubutumwa bw’umuryango we bwatangajwe na NASA bugira buti: "Turifuza gutangaza ishema rikomeye dutewe n’ubuzima yabayeho, no gushima cyane umugabo yari we – ukunda igihugu, umushakashatsi, umupilote, ujya mu isanzure, umubyeyi, umuvandimwe”.