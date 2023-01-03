Burkina Faso yasavye uwuserukiye Ubufaransa gutaha

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Mu kwezi kwa Munyonyo (11), ibiro biserukiye Ubufaransa i Ouagadougou vyaragirije Burkina Faso kunanirwa kurinda bibereye ibigo vyavyo, vyagabweko ibitero n’abiyamiriza Ubufaransa mu mwaka uheze.

Burkina Faso muri iki gihe iriko iregerana cane n’Uburusiya, bikibonekeza yuko isa n’iyiriko irakora ivyakozwe na Mali, mu gihe iki gihugu caciye umubano n’Ubufaransa mu mwaka uheze nyuma yaho Paris yiyamirije gukoresha abacangero b’Abarusiya.