Ubufaransa bugiye gukura abasirikare n'ambasaderi muri Niger
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa buzakura muri Niger ambasaderi wabwo ndetse buhagarike ubufatanye bwa gisirikare n'icyo gihugu nyuma yuko habaye ihirikwa ry'ubutegetsi.
Macron yagize ati: "Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo gukurayo ambasaderi. Mu masaha ari imbere, ambasaderi n'abadiplomate benshi bazagaruka mu Bufaransa."
Yongeyeho ko ubufatanye bwa gisirikare "burangiye" kandi ko abasirikare b'Ubufaransa bazahava "mu mezi ari imbere".
Agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi muri Niger mu kwezi kwa Nyakanga (7) uyu mwaka, kakiriye neza icyo cyemezo.
Mu itangazo rwasubiwemo n'ibiro ntaramakuru AFP, ako gatsiko kagize kati: "Kuri iki cyumweru turizihiza intambwe nshya yerekeza ku busugire bwa Niger."
Hari abasirikare hafi 1,500 b'Ubufaransa muri icyo gihugu kidakora ku nyanja cyo muri Afurika y'uburengerazuba.
Icyemezo cy'Ubufaransa gikurikiye amezi yari ashize hari ubushyamirane bukomeye ndetse n'imyigaragambyo yo kwamagana Ubufaransa muri icyo gihugu, mu murwa mukuru Niamey haba imyigaragambyo mu buryo buhoraho.
Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango
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Iki cyemezo gishegeshe Ubufaransa mu bikorwa byabwo byo kurwanya intagondwa zigendera ku mahame akaze yiyitirira Islam mu karere ka Sahel, ndetse gishegeshe kugira ijambo kw'Ubufaransa muri ako karere.
Ariko, avugana na televiziyo TF1 na televiziyo France 2 zo mu Bufaransa, Macron yavuze ko Ubufaransa "ntibuzagirwa ingaruzwamuheto n'abahiritse ubutegetsi".
Macron yavuze ko agifata Perezida wahiritswe Mohamed Bazoum, ubu ubufunzwe n'abasirikare bahiritse ubutegetsi, nk'"umutegetsi wenyine wemewe n'amategeko" w'icyo gihugu, ndetse ko yamumenyesheje icyo cyemezo cy'Ubufaransa. Yavuze ko uwo Perezida wahiritswe ubu ari "umuntu washimuswe".
Yagize ati: "Yibasiwe n'iri hirika ry'ubutegetsi kuko yari arimo akora amavugurura arimo umurava kandi kuko ahanini hari hari ukwihimura gushingiye ku bwoko hamwe n'ubugwari bwinshi muri politiki."
Niger ni kimwe mu bihugu byinshi byahoze bikolonizwa n'Ubufaransa byo muri Afurika y'uburengerazuba, aho mu bihe bya vuba aha bishize igisirikare cyafashe ubutegetsi - Niger ikurikiye Burkina Faso, Guinea (Conakry), Mali na Tchad. Ihirikwa ry'ubutegetsi rya vuba aha cyane ni iryabaye muri Gabon mu kwezi gushize kwa Kanama (8).
Kunenga bikomeye Ubufaransa byariyongereye muri ako karere mu myaka ya vuba aha ishize, abanyapolitiki benshi bo muri ako karere bashinja Ubufaransa kugira ingamba z'ubukoloni bushya - ikirego Ubufaransa bwahakanye.
Hanabayeho kugira impungenge mu burengerazuba (Uburayi n'Amerika) ku ruhare rukomeje kwiyongera itsinda rya Wagner ry'abacanshuro b'Abarusiya ririmo kugira muri ako karere. Wagner ishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse imaze igihe ifasha bumwe mu butegetsi bushya bwa gisirikare.
Umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba (CEDEAO/ECOWAS), ushyigikiwe n'Ubufaransa, wakangishije gukora igikorwa cya gisirikare muri Niger kigamije gusubiza Bazoum ku butegetsi. Ariko kugeza ubu nta cyo uwo muryango wari wakora.