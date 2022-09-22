Ayavugwa mu mupira w’amaguru: Bellingham, De Jong, Lindstrom, Mudryk, Gomes, Kiwior

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Ikintu ca mbere Bellingham ashira imbere mu ci riza ni uko yokwimukira muri Real Madrid . ( El Chiringuito kibicishije muri Marca )

Arsenal yavuganye na Jesper Lindstrom w’imyaka 22 akina muri Eintracht Frankfurt kugira irabe ko yoronka uyu mukinyi wo hagati w’umunya-Danemark ku miriyoni 17 z’ama-pound mu kwa mbere. ( Bild ).

Arsenal ishobora guhangana na Brighton mu rugamba rwayo rwo kurondera umunya-Ukraine akina ku ruhande, Mykhaylo Mudryk w’imyaka 21, asanzwe akina muri Shakhtar Donetsk , mu kwa mbere. (Express)

Igiciro c’imiriyoni 30 z’ama-euro zitangwa na Everton kuri Mudryk camiriwe kure mu gihe Shakhtar imushakako imiriyoni zirenga 50 z’ama-euros, ariko Arsenal ikaba ataco iravuga. ( Fabrizio Romano )

Frenkie de Jong

Umukinyi wo hagati Frenkie de Jong w’imyaka 25 akomoka mu Buhollande avuga ko "yamye yipfuza kuguma muri Barcelona" inyuma yo kwanka kwimukira muri Manchester United ku miriyoni £65 z’ama-pound mu gihe c’igura n’igurishwa ry’abakinyi giheze. (Mirror)