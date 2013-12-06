Ubuzima bwa Mandela mu mafoto
Ubuzima mu mafoto bw'uwabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afrika yepfo mu matora ya demokarasi, Nelson Mandela.
-
Nelson Mandela, wabaye perezida wa mbere w'umwirabura nyuma y'intambara yamaze igihe kirekire irwanya ubutegetsi bwa bagashakabuhake b'abazungu.
-
Akomoka mu muryango w'ibwami wo mu burasirazuba bwa Cape.Yimukuye i Johannesburg aho yigiye umwuga wo kuburanira abantu mu nkiko.
-
Akiri umusore, Mandela yakinnye umukino wo gutera amakofe.
-
Muri 1956, Mandela yarezwe icyaha cyo kugambanira igihugu akorera ANC.Muri urwo rubanza, nibwo yahuye na Winnie Madikizera.Ubwo yari amaze gutandukana na Evelyn Mase.
-
Nelson na Winnie basezeranye muri 1958 ariko ntabwo bigeze bishimira urugo bashinze.
-
Muri 1964 yakatiwe gufungwa burundu kubera kugambanira igihugu.
-
Amahanga yahagurukiye kurwanya invangura moko.N'ubwo ari ntabyemezo bikomeye byafashwe mu rwego rw'ubukungu, ariko hari abantu bakomeye n'abasanzwe ku isi hose bahagurukiye kurwanya iyo politiki y'ivangura.
-
Ishusho ya Mandela yakoreshejwe ku isi hose.
-
Mu mwaka wa 1980, nibwo Mandela yafunguwe, ubwo yari amaze imyaka irenga 20 ari muri gereza.
-
Amaze gufungurwa, Mandela yasuye ibihugu byinshi abwo yari arimo kwitegura guhagaranira umwana wa perezida.Aha yari kuri ambasade y'Afurika y'epfo i Londres.
-
Habaye imishyikirano ikomeye mbere y'uko Perezida FW de Klerk yemera amatora. Abo bagabo 2 bahawe umudari w'amahoro ku isi.
-
Amatora ya mbere ya demokarasi muri Afurika y'epfo yabaye kuri 27/4/1997. Abirabura bari ku morongo miremire bari mu matora ku nshuro ya mbere.ANC yahundagajweho amajwi.
-
Mandela yabaye perezida inshuro imwe gusa.Muri 1999 yabaye umwe mu batagetsi bake b'Afurika bavuye k'ubutegetsi ku bushake. Yasimbuwe na Thabo Mbeki.
-
Uretse kuba umutegetsi wubashywe ku isi, Mandela yambaraga amashati y'umwihariko.Aha arabaza abanyamakuru icyo batekereza ku ishati yambaye.
-
Yari afite ikindi abandi bayobozi badafite, kwicisha bugufi no guseka. Aha ari kumwe n'igikomangoma Charles n'abaririmbyi bwa Spice Girls.
-
Amaze gutandukana na Winnie, Mandela yarongoye Graca Machel ubwo yizihizaga imyaka 80 y'amavuko. Graca Machel yari umupfukazi wa perezida Samora Machel.
-
Amaze kuva k'ubutegetsi muri 1999, Mandela yabaye amabasaderi w'afurika y'epfo mu kurwanya Sida.
-
Muri 2004, afite imyaka 85, Mandela yafashe ikiruhuko cy'imirimo yose.Yahisemo kugumana n'umuryango we.
-
Mandela ari mu birori by'irushanwa ry'umupira w'amaguru ku isi.Yari afite imbaraga nkeya kandi yari akiri mu kiriyo cy'umwuzukuruza we.
Urukurikirane rw'amasamu
Mu mafoto, amarushanwa ya CECAFA y'abagore
- 19 Ukw’indwi 2018
Utaraba igikombe c'isi kibera mu Burusiya, ikindi wokora ni iki?
- 26 Ukwa gatandatu 2018