Ubuzima bwa Mandela mu mafoto

  • 6 Ukw’icumi na kabiri 2013

Ubuzima mu mafoto bw'uwabaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afrika yepfo mu matora ya demokarasi, Nelson Mandela.

  • Mandela muri 1956

    Nelson Mandela, wabaye perezida wa mbere w'umwirabura nyuma y'intambara yamaze igihe kirekire irwanya ubutegetsi bwa bagashakabuhake b'abazungu.

  • Nelson Mandela mu myambaro gakondo.

    Akomoka mu muryango w'ibwami wo mu burasirazuba bwa Cape.Yimukuye i Johannesburg aho yigiye umwuga wo kuburanira abantu mu nkiko.

  • Mandera umutera makofe

    Akiri umusore, Mandela yakinnye umukino wo gutera amakofe.

  • Mandela ari kumwa n'abandi baregwa muri 1956

    Muri 1956, Mandela yarezwe icyaha cyo kugambanira igihugu akorera ANC.Muri urwo rubanza, nibwo yahuye na Winnie Madikizera.Ubwo yari amaze gutandukana na Evelyn Mase.

  • Mandela na Winnie ku munsi w'ubukwe bwabo

    Nelson na Winnie basezeranye muri 1958 ariko ntabwo bigeze bishimira urugo bashinze.

  • Muri gereza ya Robben Island

    Muri 1964 yakatiwe gufungwa burundu kubera kugambanira igihugu.

  • Abakunzi bas muzika batwaye ibendera ry'afurika y'epfo.

    Amahanga yahagurukiye kurwanya invangura moko.N'ubwo ari ntabyemezo bikomeye byafashwe mu rwego rw'ubukungu, ariko hari abantu bakomeye n'abasanzwe ku isi hose bahagurukiye kurwanya iyo politiki y'ivangura.

  • Lenny Henry, Umwongereza ahimbaza abantu.

    Ishusho ya Mandela yakoreshejwe ku isi hose.

  • Mandela ari kumwe n'umugore we, Winnie

    Mu mwaka wa 1980, nibwo Mandela yafunguwe, ubwo yari amaze imyaka irenga 20 ari muri gereza.

  • Mandera ari i Londres

    Amaze gufungurwa, Mandela yasuye ibihugu byinshi abwo yari arimo kwitegura guhagaranira umwana wa perezida.Aha yari kuri ambasade y'Afurika y'epfo i Londres.

  • Mandera na de Klerk

    Habaye imishyikirano ikomeye mbere y'uko Perezida FW de Klerk yemera amatora. Abo bagabo 2 bahawe umudari w'amahoro ku isi.

  • Abatora bari ku mirongo

    Amatora ya mbere ya demokarasi muri Afurika y'epfo yabaye kuri 27/4/1997. Abirabura bari ku morongo miremire bari mu matora ku nshuro ya mbere.ANC yahundagajweho amajwi.

  • Perezida mushya Nelson Mandela

    Mandela yabaye perezida inshuro imwe gusa.Muri 1999 yabaye umwe mu batagetsi bake b'Afurika bavuye k'ubutegetsi ku bushake. Yasimbuwe na Thabo Mbeki.

  • Mandela arabaza abanyamakuru icyobatekereza ku ishati yambaye.

    Uretse kuba umutegetsi wubashywe ku isi, Mandela yambaraga amashati y'umwihariko.Aha arabaza abanyamakuru icyo batekereza ku ishati yambaye.

  • Nelson Mandela(iburyo) igikomangoma Charles

    Yari afite ikindi abandi bayobozi badafite, kwicisha bugufi no guseka. Aha ari kumwe n'igikomangoma Charles n'abaririmbyi bwa Spice Girls.

  • Mandela ari kumwe n'umugore we mushya.

    Amaze gutandukana na Winnie, Mandela yarongoye Graca Machel ubwo yizihizaga imyaka 80 y'amavuko. Graca Machel yari umupfukazi wa perezida Samora Machel.

  • Mandela vuga ijambo kuri 14/07/2003 i Paris

    Amaze kuva k'ubutegetsi muri 1999, Mandela yabaye amabasaderi w'afurika y'epfo mu kurwanya Sida.

  • Mandela ari mu ruzinduka mwo Bwongereza

    Muri 2004, afite imyaka 85, Mandela yafashe ikiruhuko cy'imirimo yose.Yahisemo kugumana n'umuryango we.

  • Mandela ari iruhande rw'umugore we Graca Machel

    Mandela ari mu birori by'irushanwa ry'umupira w'amaguru ku isi.Yari afite imbaraga nkeya kandi yari akiri mu kiriyo cy'umwuzukuruza we.